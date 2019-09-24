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Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

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13:03   24 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о своем председательстве на встрече по Ливии в следующий четверг в штаб-квартире ООН и сообщил о неприемлемости военного решения кризиса в африканской стране.

По словам Ле Дриана, целью встречи является более активное участие в политическом процессе в Ливии и стремление к проведению международной конференции для прекращения конфликта в стране.

Французский министр назвал ошибочным мнение тех, кто считает, что решение ливийского кризиса может быть найдено военным путем, и подчеркнул, что такой путь ввергает страну в еще большую опасность. Министр добавил, что эта встреча станет первым шагом к урегулированию ливийского кризиса перед международной конференцией на эту тему.

«Я не тот, кто будет говорить, какую роль играет Халифа Хафтар в Ливии. Ливийцы должны делать это в духе диалога, который был бы возможен после предстоящей международной конференции», — отметил Ле Дриан.

Глава МИД Франции заявил о неприемлемости военного решения конфликта в Ливии

В понедельник сообщалось, что Ливийская национальная армия, которой руководит генерал Халифа Хафтар, за последние два дня ликвидировала 90 военнослужащих Правительства национального согласия, осевшего в Триполи, и ранила еще 150 армейцев.

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Автор: Тимофей Булочкин
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