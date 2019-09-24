ВЦИОМ назвал Казань, Сочи и Крым перспективными направлениями в туризме

Казань, Сочи и Крым - наиболее перспективные направления для развития внутреннего туризма, который привлекает все больше людей. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Вектор интереса в сторону российского туризма начинает меняться. Мы сегодня фиксируем факт того, что интерес к внутреннему туризму растёт. Города начинают фиксировать увеличения туристического потока. Наиболее активным образом путешествует по регионам молодежь. Это наиболее доступный для кратковременной организации отдых», — сказал Родин.

Родин посоветовал обратить внимание туристов и специалистов отрасли на Татарстан, Сочи и Крым.

«Кейс Татарстана, в котором к Универсиаде произошли революционные изменения, с точки зрения зрителей. Та работа, которая была проведена, стала импульсом в итоге Казань не так давно — в топе городов для посещения», — отметил представитель ВЦИОМ.

В Сочи набирает популярность событийный туризм. Что касается Крыма, то по мнению Родина, туристический потенциал полуострова гораздо выше, чем то, что есть сейчас.

«К 2021- му году, когда завершатся стройки, которые идут, мы можем ожидать приток все нового и нового числа туристов. Одним из инструментов для создания такого потока является сарафанное радио», — считает Родин.

По данным ВЦИОМ, летом 2019 года в Крыму отдохнули 4% россиян. В основном те, кто оценивает свое материальное положение, как хорошее. 97% побывавших на полуострове остались довольны отдыхом. Больше всего туристам нравится в Крыму чистое море и природа, напротив, не нравятся высокие цены и сервис.