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13:44   24 Сентября 2019
Общество

ВЦИОМ назвал Казань, Сочи и Крым перспективными направлениями в туризме

ВЦИОМ назвал Казань, Сочи и Крым перспективными направлениями в туризме

Казань, Сочи и Крым - наиболее перспективные направления для развития внутреннего туризма, который привлекает все больше людей. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Вектор интереса в сторону российского туризма начинает меняться. Мы сегодня фиксируем факт того, что интерес к внутреннему туризму растёт. Города начинают фиксировать увеличения туристического потока. Наиболее активным образом путешествует по регионам молодежь. Это наиболее доступный для кратковременной организации отдых», — сказал Родин. 

ВЦИОМ назвал Казань, Сочи и Крым перспективными направлениями в туризме

Родин посоветовал обратить внимание туристов и специалистов отрасли на Татарстан, Сочи и Крым. 

«Кейс Татарстана, в котором к Универсиаде произошли революционные изменения, с точки зрения зрителей. Та работа, которая была проведена, стала импульсом в итоге Казань не так давно  — в топе городов для посещения»,  — отметил представитель ВЦИОМ. 

В Сочи набирает популярность событийный туризм. Что касается Крыма, то по мнению Родина, туристический потенциал полуострова гораздо выше, чем то, что есть сейчас.

«К 2021- му году, когда завершатся стройки, которые идут, мы можем ожидать приток все нового и нового числа туристов. Одним из инструментов для создания такого потока является сарафанное радио», — считает Родин. 

По данным ВЦИОМ,  летом 2019 года в Крыму отдохнули 4% россиян. В основном те, кто оценивает свое материальное положение, как хорошее. 97% побывавших на полуострове остались довольны отдыхом. Больше всего туристам нравится в Крыму чистое море и природа, напротив, не нравятся высокие цены и сервис. 

ВЦИОМ назвал Казань, Сочи и Крым перспективными направлениями в туризме

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #крым #туризм #сочи #казань #вциом #общество

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