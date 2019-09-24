Россияне рассказали о своих впечатлениях от отпуска

Директор по по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин рассказал об отношении соотечественников к своему отпуску. Он выступил на пресс-конференции по теме «Итоги туристического лета — 2019» 24 сентября.

У респондентов спрашивали, довольны ли они своим отдыхом в этом году. Более 70 процентов ответили утвердительно. Иной вариант выбрали лишь 28 процентов.

«Самыми довольными оказались те, кто отдыхали в Крыму», — отметил директор.

По его словам, таковых оказалось 97 процентов. Вместе с тем, 94 процента опрошенных оказались удовлетворены своим отдыхом за границей, и столько же тех, кто путешествовал по России. О хороших каникулах в Краснодарском крае рассказали 90 процентов россиян, еще 77 процентов провели прекрасный отпуск на даче. И только 55 процентов оказались счастливы, что провели отпуск дома.

Представитель ВЦИОМ отдельно остановился на отдохнувших в Крыму. Оказалось, что пятую часть привлекают на полуострове чистое море и песчаные пляжи. Природу оценили 17 процентов путешественников, еще 14 отметили благоприятный климат и чистый воздух.

«Восемь процентов выделили исторические места, достопримечательности, парки, архитектуру и четыре процента отметили, что в целом они были в Крыму, им все нравится, хорошо и хочется еще вернуться», — продолжил Родин.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОН проходил с 15 по 16 сентября. Социологи обзвонили 1,6 тысячи людей старше 18 лет. Погрешность результатов не превышает двух с половиной процентов.