Глава Роскомнадзора назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом

Роскомнадзор призвал ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регулирует деятельность онлайн-кинотеатров. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

Он напомнил, что с ноября в ряде стран, включая Россию, заработает стриминговый сервис Apple TV+. Согласно российскому законодательству, доля иностранного участия в таких сервисах должна составлять не более 20 процентов. В связи с тем, что подзаконные акты до сих пор лишь обсуждаются, Жаров призвал выпустить их как можно быстрее.

Ожидается, что на Apple TV+ пользователям будут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы, которые будет производить сам Apple. Подписка на сервис будет в 2–2,5 раза дешевле, чем подписки на любой отечественный онлайн-кинотеатр.