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12:46   24 Сентября 2019
Россия

Глава Роскомнадзора назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом

Глава Роскомнадзора назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом

Роскомнадзор призвал ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регулирует деятельность онлайн-кинотеатров. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

Он напомнил, что с ноября в ряде стран, включая Россию, заработает стриминговый сервис Apple TV+. Согласно российскому законодательству, доля иностранного участия в таких сервисах должна составлять не более 20 процентов. В связи с тем, что подзаконные акты до сих пор лишь обсуждаются, Жаров призвал выпустить их как можно быстрее. 

Ожидается, что на Apple TV+ пользователям будут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы, которые будет производить сам Apple. Подписка на сервис будет в 2–2,5 раза дешевле, чем подписки на любой отечественный онлайн-кинотеатр. 

«Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать», — добавил Жаров.

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Автор: Виктория Разумовская
#роскомнадзор #apple #жаров #онлайн-кинотеатр

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