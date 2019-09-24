Полиция летом на незаконных акциях в Москве задержала 225 подростков

Министерство иностранных дел России рассказало, сколько несовершеннолетних россиян было задержано на незаконных акциях, волна которых прошла в Москве этим летом. Согласно данным пресс-службы ведомства, процедуре подверглись 225 подростков из 25 регионов России.

Напомним, что организаторами несогласованных митингов выступили экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа недействительных подписей.

Больше всех отличилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Она устраивала истерики в избиркомах и мешала их работе, заявляла о «голодовке» во время беременности, фабриковала подписные листы и тому подобное. Что примечательно, в сданных Соболь документах ее «поддерживали» несуществующие и даже мертвые люди.

Она и другие «независимые» претенденты на кресло в Мосгордуме могли бы отстоять свою точку зрения в суде. Однако вместо этого они решили нарушить закон и призвать к этому же других людей, зачастую с несформированным политическим сознанием. Так, незаконные митинги выливались в массовые беспорядки с провокациями, нападением на сотрудников правоохранительных органов и распылением газовых баллончиков — это только малая часть происходившего на столичных улицах балагана.