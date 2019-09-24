Беглов запретил сбрасывать снег в реки и каналы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства во вторник обсуди подготовку города к зиме и распорядился отвести под сбор снега специальные площадки вне центра города и жилых кварталов.

О поручении градоначальника создать на окраинах Петербурга площадки для сбора снега во вторник сообщает издание «Невские новости».

«Необходимо предусмотреть площадки для сбора снега. Чтобы их не было в населенных кварталах и в центре города», - заявил Беглов.

При этом он добавил, что необходимо подготовить резервные снегоплавильные площадки, так как в условиях обильных снегопадов основные установки могут оказаться перегружены. Также Беглов напомнил о недопустимости сброса снега в городские реки и каналы.

«Никакого сброса снега в реки не будет, я запрещаю. Это правило номер один, будем строго разбираться», - подчеркнул губернатор.

Ранее на совещании с правительством Беглов поручил главам районов уделить внимание качеству отопления и тарифам.