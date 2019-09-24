Суд перенес на 3 октября проверку законности приговора блогеру Синице

Мосгорсуд постановил перенести рассмотрение ходатайства блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет за экстремизм после размещенной им в Twitter записи с угрозами в адрес детей работников силовых структур.

Ранее рассмотрение жалобы адвоката Синицы было назначено на 15 октября. Сторона защиты просит отменить приговор и оправдать осужденного или в случае признания судом приговора законным смягчить наказание. Ранее суд постановил отправить его в колонию на пять лет.

«Дата рассмотрения апелляционной жалобы осужденного Синицы переназначена на 3 октября», — сообщил представитель суда ТАСС.

После несогласованного митинга, прошедшего 27 июля в Москве, блогер под псевдонимом «Макс Стеклов» опубликовал 31 июля комментарий в Twitter в ответ на вопрос о целесообразности деанонимизации силовиков, участвовавших в пресечении незаконных акций в Москве. Тогда Синица написал следующее: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

Вскоре личность «Макса Стеклова» была установлена и Синицу до 5 августа арестовали по постановлению Пресненского районного суда. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Сторона обвинения заявляла, что опубликованный Синицей текст можно было воспринять как призыв к инструкции — суд согласился с этим аргументом.