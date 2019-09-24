Московские синоптики ожидают возвращения тепла в столицу в октябре

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что теплая погода в пределах 15-20 градусов может вернуться в Москву в октябре.

«Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы… В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов. Но для октября такая температура не заказана», — сообщила Позднякова РИА Новостям.

Синоптик подтвердила, что тепло может вернуться в октябре именно в таком температурном промежутке. Позднякова отметила, что в октябре теплой может считаться погода со среднесуточной температурой в 10–12 градусов, норма при этом составляет 8 градусов.

22 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ясная и прозрачная погода придет в Москву и область со вторника, 24 сентября. В понедельник в столице осадков не ожидалось. По ночам возможны заморозки.

Ранее 12 сентября температура в некоторых районах Подмосковья понижалась до нуля градусов после циклона, надвигавшегося из скандинавских стран в Московский регион: погода была ветреной и дождливой.