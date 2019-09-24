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12:42   24 Сентября 2019
Весь мир

Президент ЦАР назвал пять приоритетов для Африканского банка развития

Президент ЦАР назвал пять приоритетов для Африканского банка развития

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера принял участие в совещании высокого уровня, организованным совместно ООН и Африканским банком развития. Об этом стало известно 24 сентября, во вторник.

Глава государства прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 74-й ГА ООН, а также в совещании высокого уровня по вопросу устойчивого роста Африканского банка развития. 

«ЦАР приветствует эту инициативу, которая дает африканским лидерам возможность обсудить пути и средства выявления для достижения значительных результатов в реализации Повестки дня на период до 2030 года и Повестки дня для Африки на период до 2063 года», — сказал приветственную речь президент. 

Глава государства в ходе встречи рассказал о пяти основных приоритетах Африканского банка развития. Речь идет об освещении, кормлении, индустриализации, интеграции и улучшении качества жизни в Африке. По его мнению, именно эти направления помогут улучшить экономическую ситуацию на континенте. 

Напомним, ЦАР последние несколько десятилетий переживала глубокие кризисы.Сейчас в стране делают все возможное для улучшения ситуации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #африка #общество #весь мир

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