Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике
Региональный директор ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен во вторник, 24 сентября, сообщила, что Минск и Всемирный банк работают над согласованием «дорожной карты» структурных реформ в республике. По ее словам, остались спорные вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений.
Ранее первый заместитель белорусского премьер-министра Александр Турчин встретился с представителем Всемирного банка, чтобы обсудить ход подготовки «дорожной карты» реформ в экономике республики. Кахконен отметила, что обсудили ключевые вопросы и пункты, по которым нет согласования, но есть некоторые разногласия.
«Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты», — объяснила представитель ВБ.
Сторонам предстоит обсудить тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии и директивное кредитование. Сату Кахконен добавила, что в понедельник, 23 сентября, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке «дорожной карты» договорились по вопросам, которые касались сферы социальной защиты.