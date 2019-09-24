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12:28   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике

Белоруссия и Всемирный банк работают над «дорожной картой» реформ в экономике

Региональный директор ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен во вторник, 24 сентября, сообщила, что Минск и Всемирный банк работают над согласованием «дорожной карты» структурных реформ в республике. По ее словам, остались спорные вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений.

Ранее первый заместитель белорусского премьер-министра Александр Турчин встретился с представителем Всемирного банка, чтобы обсудить ход подготовки «дорожной карты» реформ в экономике​​​ республики. Кахконен отметила, что обсудили ключевые вопросы и пункты, по которым нет согласования, но есть некоторые разногласия.

«Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты», — объяснила представитель ВБ.

Сторонам предстоит обсудить тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии и директивное кредитование. Сату Кахконен добавила, что в понедельник, 23 сентября, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке «дорожной карты» договорились по вопросам, которые касались сферы социальной защиты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #белоруссия #реформы #всемирный банк

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