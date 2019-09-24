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12:36   24 Сентября 2019
Россия

Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание экоактивистов в США

Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание экоактивистов в США

Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило задержание участников экологического протеста в Вашингтоне. Об этом говорится  в официальном Twitter представительства во вторник, 24 сентября. 

«Обеспокоены задержанием в Вашингтоне более 30 участников мирной акции в защиту окружающей среды», — отмечается в сообщении.

Постпредство призвало Соединенные Штаты прекратить нарушать права на свободу собраний и притеснять экоактивистов.

Активисты Shut Down D.C., борются против изменения климата. Накануне они перекрыли несколько улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату. Акцию поддержали около 20 экорупп, которые хотят, чтобы политическая элита США более активно участвовала в борьбе против изменения климата.

The Washington Post пишет о задержании 32 человек. Их отпустили в тот же день.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #обсе

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