Беглов инициировал заложение средств на усиление аварийных бригад в 2020 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с городским правительством старт отопительного сезона, сообщили «Невские новости» 24 сентября.

В частности, он отметил роль аварийных бригад в процедуре, назвав ее ключевой. На сегодняшний день в Северной столице каждый день дежурят 115 групп специалистов.

«В следующем году [надо] закладывать средства на усиление бригад», — заявил он.

Ранее градоначальник поручил районным администрациям и ответственным организациям тщательно следить за качеством отопления. Беглов напомнил об износе примерно половины тепловой инфраструктуры, подчеркнув, что проблема назревала не один год. Сейчас же не представляется возможным отремонтировать все сразу.

В этом году на ремонт теплосетей направили полтора миллиарда рублей. В дальнейшем сумма будет ежегодно увеличиваться. К будущему году в Петербурге исправят порядка 230 километров тепловых магистралей.

Напомним, что к полуночи вторника, 24 сентября, ожидается подача тепла во все дома города на Неве. Периодическое протапливание стартовало еще 16 сентября.