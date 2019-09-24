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12:19   24 Сентября 2019
Весь мир

Восемь новорожденных погибли в алжирском роддоме во время пожара

Восемь новорожденных погибли в алжирском роддоме во время пожара

Пожар в перинатальном отделении больницы в провинции Эль-Уэд на востоке Алжира привел к гибели восьми новорожденных.

О трагедии во вторник сообщает местное издание «Ан-Нахар».

Как отмечается, силами гражданской обороны из горящего отделения были эвакуированы 76 человек, включая 11 младенцев, 37 рожениц и 28 сотрудников медучреждения.

В настоящее время власти провинции начали расследование по факту произошедшего.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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Автор: Александр Люблинский
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