Восемь новорожденных погибли в алжирском роддоме во время пожара

Пожар в перинатальном отделении больницы в провинции Эль-Уэд на востоке Алжира привел к гибели восьми новорожденных.

О трагедии во вторник сообщает местное издание «Ан-Нахар».

Как отмечается, силами гражданской обороны из горящего отделения были эвакуированы 76 человек, включая 11 младенцев, 37 рожениц и 28 сотрудников медучреждения.

В настоящее время власти провинции начали расследование по факту произошедшего.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.