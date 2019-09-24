Восемь новорожденных погибли в алжирском роддоме во время пожара
Пожар в перинатальном отделении больницы в провинции Эль-Уэд на востоке Алжира привел к гибели восьми новорожденных.
О трагедии во вторник сообщает местное издание «Ан-Нахар».
Как отмечается, силами гражданской обороны из горящего отделения были эвакуированы 76 человек, включая 11 младенцев, 37 рожениц и 28 сотрудников медучреждения.
В настоящее время власти провинции начали расследование по факту произошедшего.
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.