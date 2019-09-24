РЖД и Турция видят потенциал для реализации совместных проектов
Представитель российской компании во вторник, 24 сентября, сообщил, что РЖД и «Турецкие государственные железные дороги» не только видят значительный потенциал для реализации совместных проектов, но и призывают максимального его реализовывать. Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров и коллега из «Турецких государственных железных дорог» Али Исхан Уйгуна встретились в Москве.
Стороны отметили рост объема перевозок грузов между РФ и Турцией. Главы компаний отметили, что суммарные объемы перевозок грузов в 2018 году составили 20,2 миллиона тонн.
«Главы компаний также подчеркнули, что у российских и турецких железнодорожников есть значительный потенциал для реализации совместных проектов», — добавил представитель РЖД.
Идею проходческого щита, который используется во всем мире для прокладки тоннелей (железнодорожных в том числе), изобретателю "подсказали" корабельные черви. Рассказываем, как так вышло, в нашем коротком, но занимательном видео!#РЖД #История #Изобретение https://t.co/EAHzX5cOYT— ОАО РЖД (@rzd_official) 24 сентября 2019 г.