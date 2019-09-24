РЖД и Турция видят потенциал для реализации совместных проектов

Представитель российской компании во вторник, 24 сентября, сообщил, что РЖД и «Турецкие государственные железные дороги» не только видят значительный потенциал для реализации совместных проектов, но и призывают максимального его реализовывать. Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров и коллега из «Турецких государственных железных дорог» Али Исхан Уйгуна встретились в Москве​​​.

Стороны отметили рост объема перевозок грузов между РФ и Турцией. Главы компаний отметили, что суммарные объемы перевозок грузов в 2018 году составили 20,2 миллиона тонн.