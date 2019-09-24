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12:11   24 Сентября 2019
Россия

МИД РФ считает возмутительным невыдачу виз членам делегации РФ на ГА ООН

МИД РФ считает возмутительным невыдачу виз членам делегации РФ на ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительным отказ властей США выдать визы нескольким членам российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что американцы якобы утверждают, что проблема технического характера. По утверждению Захаровой, это не так. Документы были поданы в указанные дипломатами сроки. При этом документы, которые сдавали для оформления еще раньше, вернули с формулировкой «рано сдали».

Ранее стало известно, что визы не получили некоторые члены Совфеда, включая руководителя комитета  по международным делам Константина Косачева.

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Автор: Виктория Разумовская
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