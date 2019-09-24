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Мадуро прилетает в Москву 24 сентября
12:03   24 Сентября 2019
Россия

Топилин заявил о перевыполнении плана по обучению предпенсионеров в 2019 году

Топилин заявил о перевыполнении плана по обучению предпенсионеров в 2019 году

Годовой план по обучению россиян, находящихся в предпенсионном возрасте, в службах занятости уже перевыполнен, заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин 24 сентября

«Плановое значение на этот год — 50 тысяч человек. К настоящему времени уже заключены договоры на обучение 72,2 тысяч человек. Прошли или заканчивают обучение 53,1 тысяч человек», — процитировала его пресс-служба.

Лидерами в данной сфере стали Белгородская, Костромская, Псковская, Оренбургская, Саратовская, Амурская и Ульяновская области, а также республика Марий Эл, Мордовия и Алтайский край. Как указал министр, эти регионы более чем вдвое превысили запланированные показатели.

Напомним, что профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование предпенсионеров проходит с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит национальный проект «Демография».

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Автор: Анна Манц
#топилин #обучение #минтруд #предпенсионеры

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