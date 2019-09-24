Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

Президент Египта Фаттах ас-Сиси заявил, что пока политический ислам будет стремиться к власти, на Ближнем Востоке будет сохраняться нестабильность. Об этом он заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом во время 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, информирует телеканал Al Arabiya.

По мнению президента Египта, регион будет находиться в нестабильном состоянии, пока политический ислам будет добиваться власти.

«Египетский народ не примет снова его правления, как это уже было, когда они [исламисты] находились у власти один год», — сказал он.

Кроме этого, лидеры обсудили ситуацию в Ливии, Судане и Йемене.

Политик также прокомментировал вторую за два месяца встречу с Трампом. По его словам, она «отражает прочные отношения и взаимопонимание» между ними.