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12:00   24 Сентября 2019
Россия

Беглов поручил главам районов внимательней следить за качеством отопления и тарифами

Беглов поручил главам районов внимательней следить за качеством отопления и тарифами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания правительства города дал администрациям районов и теплосбытовым компаниям поручение контролировать управляющие компании, а также внимательно следить за качеством тепла, подаваемого в жилые дома.

Городской глава, слова которого во вторник приводит издание «Невские новости», напомнил об износе примерно 50% теплосетей и отметил, что эта проблема накапливалась в течение длительного времени и к настоящему моменту невозможно отремонтировать все сразу.

По его словам, в текущем году на ремонт теплосетей было направленно 1,5 миллиардов рублей и в дальнейшем эта сумма будет увеличиваться ежегодно. К концу 2019 года в городе будет отремонтировано 230 километров тепломагистралей – больше, чем годом ранее. Для проведения ремонтных работ соответствующие службы были усилены на 30 новых бригад.

Беглов поручил главам районов внимательней следить за качеством отопления и тарифами

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #отопление #общество #беглов

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