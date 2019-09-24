Беглов поручил главам районов внимательней следить за качеством отопления и тарифами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания правительства города дал администрациям районов и теплосбытовым компаниям поручение контролировать управляющие компании, а также внимательно следить за качеством тепла, подаваемого в жилые дома.

Городской глава, слова которого во вторник приводит издание «Невские новости», напомнил об износе примерно 50% теплосетей и отметил, что эта проблема накапливалась в течение длительного времени и к настоящему моменту невозможно отремонтировать все сразу.

По его словам, в текущем году на ремонт теплосетей было направленно 1,5 миллиардов рублей и в дальнейшем эта сумма будет увеличиваться ежегодно. К концу 2019 года в городе будет отремонтировано 230 километров тепломагистралей – больше, чем годом ранее. Для проведения ремонтных работ соответствующие службы были усилены на 30 новых бригад.