Конте рассказал о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте отметил важную роль России в разрешении крупнейших международных кризисов. По его словам, доказательств, что Москва якобы играет некую «дезинтегрирующую роль» в отношении других стран, нет.

Об этом Конте рассказал в интервью итальянскому новостному телеканалу Skytg24 в Нью-Йорке. Итальянский премьер участвует в 74-й сессии Генассамблеи ООН.