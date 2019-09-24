Конте рассказал о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте отметил важную роль России в разрешении крупнейших международных кризисов. По его словам, доказательств, что Москва якобы играет некую «дезинтегрирующую роль» в отношении других стран, нет.
Об этом Конте рассказал в интервью итальянскому новостному телеканалу Skytg24 в Нью-Йорке. Итальянский премьер участвует в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
«Моя линия в отношении России состоит в необхождимости всегда вести и поддерживать диалог, чтобы ориентировать решение важнейших международных кризисов», — отметил Конте.