СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва опор луганского моста

Уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом опор моста в Луганске, по которому пролегал маршрут следования российского конвоя с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, возбудил во вторник 24 сентября Следственный комитет РФ.

Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По факту подрыва опор моста на маршруте следования колонны автомобилей МЧС России в Луганске возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма», - сообщила она.

Напомним: о попытке подрыва опор луганского моста 19 сентября текущего года рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко. Как сообщалось, неизвестные злоумышленники привели в действие взрывные устройство под тремя опорами моста, однако переправа устояла.