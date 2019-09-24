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11:52   24 Сентября 2019
Россия

Спелеолог рассказал о поиске древнего входа в пещеру «Таврида»

Спелеолог рассказал о поиске древнего входа в пещеру «Таврида»

Специалисты обнаружили древний вход в пещеру «Таврида» в Крыму, сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин 24 сентября.

В этом им помогли геофизические изыскания на поверхности, томография склона и современные приборы. Вход представляет с собой один или несколько гротов, возраст которых может исчисляться миллионом лет.

«Через этот вход в пещеру заходили звери, возможно в свое время на входе жил человек, потому что, как правило, он не заходил глубоко в пещеру», — отметил спелеолог.

Ученые намерены «вскрыть» находку и повести исследования. Не исключено, что здесь будут найдены следы пребывания древнего человека или зверей.

Спелеолог рассказал о поиске древнего входа в пещеру «Таврида»

Напомним, что уникальную пещеру специалисты обнаружили при строительстве одноименной трассы, которая соединит Керчь и Севастополь. Она находится у поселка Зуя в Белогорском районе. Здесь были обнаружены останки древних животных.

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Автор: Анна Манц
#крым #таврида #вход

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