Большинство россиян провели отпуск дома или на даче из-за нехватки денег на поездки

Летний отпуск в нынешнем году большинство россиян провели дома (33%) или на даче (27%). Таковы результаты социсследования ВЦИОМ, которые озвучил на пресс- конференции директор по работе с органами государственной власти организации Кирилл Родин, передает корреспондент «Политики Сегодня».

По словам Родина, причина такого выбора - нехватка денег на путешествия.

«Отдых на даче выбирают более возрастные граждане. Рыбалка, охота удел молодых и средних возрастов россиян. Отдых дома присутствует в большей степени у молодёжи. Это в первую очередь связано с материальным положением», — рассказал сотрудник ВЦИОМ.

Родин отметил, что расходы на летний отдых по факту выросли на 2 763 рубля по сравнению с предыдущим годом и составили 39 942 рубля на человека. Хотя эта сумма меньше той, что планировали отпускники весной.

«В последние три года ожидания россиян по тратам выше. Весной граждане собиралась потратить 43 тысяч рублей на человека, а потратили 39 тысяч», — сообщил Кирилл Родин.

В итоге большинство тех, кто потратился на путешествие, остались довольны отдыхом - таких 93%. Отпуск, проведенный дома или на даче, порадовал 61% и оставил недовольными 38%.

«Среди тех, кто выезжал на отдых за пределы своего города или села, больше довольных. Отмечу, что тенденция позитивная. Среди тех, кто остались дома, ощущения от отпуска более сдержанные», — прокомментировал Родин.

Главной причиной недовольства отпуском россияне назвали невозможность поехать туда, куда хочется.