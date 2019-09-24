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11:43   24 Сентября 2019
Россия

Правоохранители ликвидировали в этому году около 100 нарколабораторий

Правоохранители ликвидировали в этому году около 100 нарколабораторий

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за этот год правоохранителям удалось ликвидировать около 100 нарколабораторий. Речь об этом зашла на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

«В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных лабораторий», — сказал он.

Большинство лабораторий занимались производством синтетических наркотиков. За последнее время число зависимых от этой категории запрещенных средств в стране возросло. Кроме того, по словам Колокольцева, возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов, а количество больных опийной наркоманией сократилось.

Система учета наркозависимых, которая действует сейчас, не показывает всю картину. Глава МВД в связи с этим предложил проработать этот вопрос межведомственной рабочей группе ГАК.

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Автор: Виктория Разумовская
#мвд #наркотики #колокольцев #нарколаборатория

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