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12:10   24 Сентября 2019
Россия

Озвучившая нового персонажа в «Простоквашино» Васильева ответила критикам

Озвучившая нового персонажа в «Простоквашино» Васильева ответила критикам

Актриса Татьяна Васильева, работавшая над озвучкой в «Простоквашино», ответила критикам современного продолжения легендарного мультфильма и рассказала о новом персонаже — «властной» женщине Маргарите Егоровне.

В интервью телеканалу «360» народная артистка РФ Васильева поделилась, что Маргарита Егоровна, по ее мнению, вносит «молнию» и разнообразие в жизнь Печкина: она «хозяйка в доме, властная», пояснила актриса.

Актриса также ответила на осуждение продолжения легендарного советского мультфильма «Простоквашино» спустя долгое время после выхода на экраны.

«Многие классические вещи пересматривают. Ставят и снимают заново. Каждый хочет попробовать себя, и режиссер, и художники. Если такая мысль появилась, значит, пришло время для этого. Не значит, что будет лучше или хуже. Это будет по-другому. Почему нет?», — отметила Васильева.

Озвучившая нового персонажа в «Простоквашино» Васильева ответила критикам

Васильева затруднилась в оценке снятого в СССР мультфильма и нынешнего творчества авторов, задумавших продолжение. Она сообщила, что «тот фильм замечательный», но «уходят одни актеры, приходят другие и это многое меняет». Актриса подчеркнула, что над современным мультсериалом работает хорошая команда и талантливые люди.

Озвучившая нового персонажа в «Простоквашино» Васильева ответила критикам

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Автор: Тимофей Булочкин
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