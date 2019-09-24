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11:40   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник, 24 сентября, в ходе бизнес-форума сообщил, что Бишкек планирует увеличить товарооборот с Анкарой в 2,5 раза — до миллиарда долларов. По его словам, необходимо усилить меры, чтобы в ближайшие годы увеличить товарооборот между Киргизией и Турцией от 400 миллионов долларов до миллиарда ежегодно.

«Мы с господином Эрдоганом это обсудили», — добавил Жээнбеков.

Президент Киргизии призвал турецких предпринимателей активно инвестировать в экономику республики. Жээнбеков объяснил, что Киргизия улучшает транспортную инфраструктуру, развивает проекты по строительству малых и крупных гидроэлектростанций, поэтому у стран есть возможности для совместной реализации проектов в сфере туризма.

В Бишкеке проходит киргизско-турецкий бизнес-форум, в котором участвуют около сотни бизнесменов из двух стран​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #турция #киргизия #товарооборот

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