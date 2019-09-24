В ГД объяснили, чем обернется призыв установить морскую границу РФ и Украины

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал идею по установлению морской границы между РФ и Украиной. По его мнения, это станет попыткой обозначить Крым украинской территорией, и в будущем может стать поводом для новых обвинений Киева.

Об этом во вторник, 24-го сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее от украинского госучреждения «Госгидрография» поступила идея провести «принудительные» переговоры с Россией по поводу установления морских границ.

«Лоббирование установления морских границ с РФ — это попытка обозначить в международной навигации, что Крым — это территория Украины и её внутренняя акватория», — передает агентство слова Бальбека.

Он также отметил, что если вопрос коснется морской границы вокруг полуострова, то Киев сразу же заявит, что это украинская акватория и территория, а затем «побежит жаловаться» на международные форумы, слезно вымаливая новые санкции против РФ, сказал парламентарий.