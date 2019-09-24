Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

 Конте рассказал о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов

Конте рассказал о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов
Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

 Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией
Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

 Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны
Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

 Конте рассказал о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов

Конте рассказал о важной роли РФ в разрешении мировых кризисов
Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

 Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией
Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

 Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны
11:36   24 Сентября 2019
Россия

В ГД объяснили, чем обернется призыв установить морскую границу РФ и Украины

 

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал идею по установлению морской границы между РФ и Украиной. По его мнения, это станет попыткой обозначить Крым украинской территорией, и в будущем может стать поводом для новых обвинений Киева. 

Об этом во вторник, 24-го сентября, сообщает РИА Новости. 

Ранее от украинского госучреждения «Госгидрография» поступила идея провести «принудительные» переговоры с Россией по поводу установления морских границ.

«Лоббирование установления морских границ с РФ — это попытка обозначить в международной навигации, что Крым — это территория Украины и её внутренняя акватория», — передает агентство слова Бальбека.

Он также отметил, что если вопрос коснется морской границы вокруг полуострова, то Киев сразу же заявит, что это украинская акватория и территория, а затем «побежит жаловаться» на международные форумы, слезно вымаливая новые санкции против РФ, сказал парламентарий. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...