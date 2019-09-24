Совфед наградит Кадырова почетным знаком за развитие парламентаризма

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности собирается наградить главу Чечни Рамзана Кадырова почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Об этом во вторник, 24 сентября, сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко.

Он отметил, что Кадыров является руководителем республики уже более 12 лет. В 2014 году он был награжден почетной грамотой Совета Федерации.

«Результаты его деятельности мы все видим на экранах и в жизни. Он неоднократно являлся субъектом законодательной инициативы», — сказал Тимченко.

Решение о присвоении почетного знака было принято единогласно.