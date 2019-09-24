Зеленский считает, что встреча с Трампом будет «мощной»

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет мощной и предметной. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 24 сентября.

Зеленский сейчас находится в Соединенных Штатазх. По данным его офиса, президент выступит на сессии Генассамблеи ООН, проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что «Украине нужна поддержка США».