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11:22   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский считает, что встреча с Трампом будет «мощной»

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет мощной и предметной. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 24 сентября. 

Зеленский сейчас находится в Соединенных Штатазх. По данным его офиса, президент выступит на сессии Генассамблеи ООН, проведет ряд встреч, в том числе с Трампом 25 сентября.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — говорится в сообщении. 

Глава государства отметил, что «Украине нужна поддержка США».  

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Автор: Тоня Краснова

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