Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, чего ждет о встреч с американским коллегой Дональдом Трампом и с лидерами стран «нормандской четверки». Заявление распространила пресс-служба его администрации 24 сентября.

Напомним, что переговоры с лидером США ожидаются на полях Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября. Трамп намерен обсудить расширение торговли между странами, возможность сотрудничества в энергетической сфере и продолжение реформирования украинской экономики.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — поделился Зеленский.

Дата встречи в «нормандском формате» еще не определена, однако глава Украины надеется, что она пройдет в ближайшее время. По его мнению, событие затронет конкретные вопросы и будет сложной.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — указано в публикации.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.