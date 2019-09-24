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12:01   24 Сентября 2019
Россия

Проекты по сжиженному природному газу оценило Минэнерго в $12,3 миллиардов

Проекты по сжиженному природному газу оценило Минэнерго в $12,3 миллиардов

Три новых СПГ-проекта на Дальнем Востоке обойдутся в 12,3 миллиардов долларов, согласно оценке совокупной стоимости Министерством энергетики «Дальневосточного СПГ», третьей очереди «Сахалин-2» и «Владивосток СПГ». Это следует из доклада главы департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова в рамках форума «Нефть и газ Сахалина».

К 2025 году «Сахалин-1» построит в порту Де-Кастри завод «Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн тонн. Его стоимость составит 4,2 миллиарда долларов. СПГ-проект «Сахалин-2» запустят в 2026 году, Минэнерго оценило его стоимость в 6,1 миллиард рублей. Строительство «Владивосток СПГ» обойдется в два миллиарда долларов, его мощность составит 1,5 миллионов тонн в год.

Проекты по сжиженному природному газу оценило Минэнерго в $12,3 миллиардов

17 сентября в Литву прибыла крупная партия российского сжиженного природного газа. Продавцом выступила французская компания Total: с проекта «Ямал СПГ» «Новатэка» топливо была перегружено во французском Монтуаре на грузовое судно и отправилось в Клайпеду.

Ранее, 11 сентября, министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима анонсировал переговоры с «Новатэком» по поставкам российского СПГ в Африку.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #минэнерго #спг

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