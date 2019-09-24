Зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие «майских указов» российского лидера Владимирв Путина, с 1 октября поднимут зарплату на 4,3 процента. Об этом пишет «Российская газета» во вторник, 24 сентября.

Деньги на это выделят из федерального бюджета. Изменения коснутся работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, включая работников детских садов, сотрудников отдела кадров, юристов, бухгалтеров и других.

В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100 процентов от средних зарплат по региону. Заработок врачей, преподавателей и научных работников необходимо увеличить до 200.

В послании Федеральному собранию глава государства потребовал сохранить такие показатели.