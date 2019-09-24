Вышинский станет ведущим передачи «Настоящая Украина» на российском ТВ

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет вести телепередачу «Настоящая Украина» на одном из российских каналов.

Об этом во вторник на проходящем в Сочи форуме Союза журналистов «Вся Россия» рассказал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», - сообщил он, в частности.

В понедельник 23 сентября сообщалось, что Кирилл Вышинский займет должность постоянного эксперта по вопросам защиты прав российских граждан за рубежом.

Напомним: Кирилла Вышинского, имеющего двойное российское и украинское гражданство, задержали в Киеве 15 мая 2018 года и предъявили ему обвинения в государственной измене. По данной статье журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.

В дальнейшем суд восемь раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, пока 28 августа 2019 года его не освободили в рамках произведенного обмена удерживаемыми лицами с российской стороной по схеме 35 на 35. 7 сентября он прилетел в Москву.