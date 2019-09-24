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10:56   24 Сентября 2019
Весь мир

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман из США подала в суд на авиакомпанию Air Canada. Представители авиакомпании потребовали у Фатимы снять хиджаб перед полетом.

Девочка должна была полететь из Сан-Франциско на соревнования по сквошу в Торонто. Сотрудница авиакомпании заставила снять ее хиджаб, поскольку на фотографии в паспорте Фатима была без него. 

13-летняя американка заявила, что хиджаб — часть ее культуры и повседневной жизни. Она почувствовала себя униженной и оскорбленной, когда ей пришлось снять его при всех. По словам Фатимы, ее лицо прекрасно видно в хиджабе, поэтому снимать его не было смысла. 

Авиакомпания не стала комментировать ситуацию, однако семье Фатимы отправила письмо, в котором говорилось об изменении политики компании.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #хиджаб #общество #авиакомпания

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