Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман из США подала в суд на авиакомпанию Air Canada. Представители авиакомпании потребовали у Фатимы снять хиджаб перед полетом.

Девочка должна была полететь из Сан-Франциско на соревнования по сквошу в Торонто. Сотрудница авиакомпании заставила снять ее хиджаб, поскольку на фотографии в паспорте Фатима была без него.

13-летняя американка заявила, что хиджаб — часть ее культуры и повседневной жизни. Она почувствовала себя униженной и оскорбленной, когда ей пришлось снять его при всех. По словам Фатимы, ее лицо прекрасно видно в хиджабе, поэтому снимать его не было смысла.

Авиакомпания не стала комментировать ситуацию, однако семье Фатимы отправила письмо, в котором говорилось об изменении политики компании.