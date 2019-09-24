Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РЖД и Турция видят потенциал для реализации совместных проектов

РЖД и Турция видят потенциал для реализации совместных проектов

Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке
Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

 Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией
Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

 Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны
РЖД и Турция видят потенциал для реализации совместных проектов

РЖД и Турция видят потенциал для реализации совместных проектов

Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке

Президент Египта назвал фактор сохранения нестабильности на Ближнем Востоке
Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

Зеленский поделился ожиданиями от встреч с Трампом и «нормандской четверкой»

 Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией

Киргизия планирует вдвое увеличить товарооборот с Турцией
Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

 Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны
10:33   24 Сентября 2019
Россия

Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

Саммит Россия-Африка будет регулярно проводиться каждые два года поочередно в России и в одной из африканских стран, сообщил посол Гвинеи в РФ Мохамед Кейта.

Первый российско-африканский саммит запланирован на 23-24 октября в Сочи, председателями будут президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Планируется, что после Сочи второй саммит Россия-Африка пройдет в африканской стране. Но на данный момент не определено, в какой именно стране он пройдет. Это станет известно в итоговой декларации саммита в Сочи. Но планируется, что будет так», — заявил Кейта в интервью РИА Новостям.

Посол уточнил, что страну для места проведения второго саммита определят главы стран-участниц. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что выступает за проведение регулярных саммитов Россия-Африка а также отмечал, что такое мероприятие может проходить раз в два или три года.

Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

19 сентября немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия планирует конференцию по вопросам возобновления эмбарго на поставки вооружения в Ливию с целью прекратить завоз вооружения в африканскую страну

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #египет #африка #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...