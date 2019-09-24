Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

Саммит Россия-Африка будет регулярно проводиться каждые два года поочередно в России и в одной из африканских стран, сообщил посол Гвинеи в РФ Мохамед Кейта.

Первый российско-африканский саммит запланирован на 23-24 октября в Сочи, председателями будут президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Планируется, что после Сочи второй саммит Россия-Африка пройдет в африканской стране. Но на данный момент не определено, в какой именно стране он пройдет. Это станет известно в итоговой декларации саммита в Сочи. Но планируется, что будет так», — заявил Кейта в интервью РИА Новостям.

Посол уточнил, что страну для места проведения второго саммита определят главы стран-участниц. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что выступает за проведение регулярных саммитов Россия-Африка а также отмечал, что такое мероприятие может проходить раз в два или три года.

19 сентября немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия планирует конференцию по вопросам возобновления эмбарго на поставки вооружения в Ливию с целью прекратить завоз вооружения в африканскую страну