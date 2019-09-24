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10:54   24 Сентября 2019
Россия

В ГИБДД назвали число пойманных с начала года пьяных водителей в Москве

В ГИБДД назвали число пойманных с начала года пьяных водителей в Москве

Более 14 тысяч человек задержаны в Москве за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны более тысячи человек. Об этом 24 сентября информирует ТАСС. 

По информации СМИ, точное количество нарушителей закона, задержанных с начала текущего года сотрудниками ГИБДД, составляет 14 тысяч 302 человека. 

«Из них 6813 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили в ведомстве.

Нарушивших ПДД водителей уже привлекли к административной ответственности по соответствующим статьям. В ведомстве добавили, что сотрудники дорожно-патрульной службы за восемь месяцев задержали 1152 водителя, которые повторно управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение наступает уголовная ответственность. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #гибдд #общество

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