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 Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны
10:48   24 Сентября 2019
Весь мир

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Сотрудники японского Нагойского университета и американского Национального института неврологических расстройств и инсульта выяснили причину, по которой люди зачастую не помнят, что им снилось. Статью опубликовали в журнале Science.

Ученые провели опыты на спящих лабораторных мышах. Они следили за их гипоталамусом, который контролирует множество гормонов и отвечает за вегетативные функции организма. Клетки, расположенные в этом участке мозга, вырабатывают меланин, который отвечает за аппетит и принимает непосредственное участие в регуляции фаз сна.

Первой группе подопытных во время «быстрого сна» активировали клетки, вырабатывающие меланин. Как следствие, эти мыши хуже справлялись с ранее изученным. Вторая же группа, у которой выработка гормона была отключена, продемонстрировали хорошие результаты в тестах на память.

Ученые рассказали, почему люди не помнят сны

Как отметил соавтор исследования Томас Килдаф, живые существа видят сновидения только во время быстрой фазы сна, когда отвечающие за выработку меланина клетки работают.

«Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах», — констатировал он.

Вместе с тем, специалист Шунтаро Идзава заметил, что забывание — это не пассивный процесс, а, наоборот, активный. Ученые полагают, что у мышей и людей схож механизм, который отвечает за «стирание» снов из памяти.

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Автор: Анна Манц
#опыт #ученые #мыши #сон

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