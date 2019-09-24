Сбербанк планирует запустить сервис по продаже автомобилей

Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о создании платформы.

По словам собеседника издания, сейчас банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка и предлагает им присоединиться к проекту. Другой источник подтверждает это. Он добавил, что в новом сервисе будут представлены как новые, так и подержанные машины.

«Сервис создается по аналогии с «ДомКлик» (сайт для продажи и аренды квартир, принадлежащий Сбербанку)», — отметил источник.

В приложении «Сбербанк Онлайн» уже можно подать заявку на автокредит. Как рассказал источник, там же появится каталог автомобилей — предположительно, из «Авто.ру».