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10:24   24 Сентября 2019
Россия

Сбербанк планирует запустить сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить сервис по продаже автомобилей

Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров о создании платформы.

По словам собеседника издания, сейчас банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка и предлагает им присоединиться к проекту. Другой источник подтверждает это. Он добавил, что в новом сервисе будут представлены как новые, так и подержанные машины.

«Сервис создается по аналогии с «ДомКлик» (сайт для продажи и аренды квартир, принадлежащий Сбербанку)», — отметил источник.

В приложении «Сбербанк Онлайн» уже можно подать заявку на автокредит. Как рассказал источник, там же появится каталог автомобилей — предположительно, из «Авто.ру».

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Автор: Арсений Аскольский
#сбербанк

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