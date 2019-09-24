Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ
ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

 Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму
Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

 Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам

Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам
Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ

Медведев включил Беглова в состав Морской коллегии при правительстве РФ
ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

ДНР готова обменяться с Украиной пленными по формуле «50 на 88​​​​​​​​»

 Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму

Киев не ищет возможности возвращения кораблей, оставшихся в Крыму
Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

Парламент Британии восстановит работу 25 сентября

 Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам

Лавров, выступая в ГА ООН, затронет тему отказа в визах США российским делегатам
15:01   24 Сентября 2019
Россия

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Границы между Россией и Украиной должны устанавливаться согласно статусу Крыма как субъекта РФ, заявил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Ранее госучреждение Украины «Госгидрография» предложило начать с Россией «принудительные переговоры» по поводу установления морской границы, якобы о чем договаривались две страны в 2003 году по договору о государственной границе. Однако этим документом морские границы между Россией и Украиной не были установлены.

«Границы Российской Федерации определены, и Крым в них — неотъемлемая часть. Установление морских границ, на чем настаивает официальный Киев, должно исходить только из этого принципа. Другого варианта просто нет, и он не может даже обсуждаться», — заявил Гемпель в комментарии РИА Новостям.

По словам Гемпеля, закрепление морских границ согласно с российским статусом Крыма внесет ясность в отношения двух стран. Он отметил, что Крым вернулся на историческую родину в Россию на законных основаниях, а территориальные воды Крыма — это российская территория. «Киевским властям пора это признать и выстраивать свою политику с учетом реального положения дел в мире», — заключил парламентарий.

Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

В понедельник министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Киеве не планируют заниматься возвращением военных кораблей, которые остались в крымских портах после воссоединения полуострова с Россией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #украина #крым #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...