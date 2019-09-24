Киеву ответили в Крыму на предложение об установлении морских границ

Границы между Россией и Украиной должны устанавливаться согласно статусу Крыма как субъекта РФ, заявил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Ранее госучреждение Украины «Госгидрография» предложило начать с Россией «принудительные переговоры» по поводу установления морской границы, якобы о чем договаривались две страны в 2003 году по договору о государственной границе. Однако этим документом морские границы между Россией и Украиной не были установлены.

«Границы Российской Федерации определены, и Крым в них — неотъемлемая часть. Установление морских границ, на чем настаивает официальный Киев, должно исходить только из этого принципа. Другого варианта просто нет, и он не может даже обсуждаться», — заявил Гемпель в комментарии РИА Новостям.

По словам Гемпеля, закрепление морских границ согласно с российским статусом Крыма внесет ясность в отношения двух стран. Он отметил, что Крым вернулся на историческую родину в Россию на законных основаниях, а территориальные воды Крыма — это российская территория. «Киевским властям пора это признать и выстраивать свою политику с учетом реального положения дел в мире», — заключил парламентарий.

В понедельник министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Киеве не планируют заниматься возвращением военных кораблей, которые остались в крымских портах после воссоединения полуострова с Россией.