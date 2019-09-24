Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге назначен на 13 октября

Проведение опроса по поводу места строительства храма святой Екатерины, который ранее планировалось возвести в сквере, пройдет 13 октября. Об этом 24 сентября заявили в Городской думе в Екатеринбурге.

Известно, что из опроса по поводу места строительства храма исключили площадку, находящуюся на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Таким образом, число возможных мест для возведения собора сократилось до двух. Речь идет о площадке на улице Горького, 17 и набережной за Макаровским мостом. Также число пунктов для проведения опроса увеличили на семь — до 51.

По словам руководителя аппарата горадминистрации Ильи Захарова, никто не будет подтасовывать результаты опроса.

«Поверьте, никто не собирается фальсифицировать результаты. Никому это не надо», — сказал он.

Он отметил, что это первый опыт для Екатеринбурга. За подсчетом голосов будут следить не более четырех наблюдателей. Чтобы результаты опроса были признаны, в нем должны участвовать не менее одного процента жителей города (около 11 тысяч человек). Иначе опрос будет несостоявшимся и в следующий раз его можно провести только через год.