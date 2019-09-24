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10:31   24 Сентября 2019
Весь мир

Минувшее лето стало одним из самых жарких в Вашингтоне за последние годы

Минувшее лето стало одним из самых жарких в Вашингтоне за последние годы

Минувшее лето стало одним из самых жарких для жителей Вашингтона за последние годы. Почти два месяца температура воздуха превышала 32 градуса. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Столбик термометра 58 раз преодолевал отметку в 32 градуса. При этом в округе Колумбия, в котором находится Вашингтон, в среднем ежегодно насчитывается 36 дней, в течение которых температура превышает эту планку. Рекорд был установлен в 1980 году и повторен в 2010 году, когда 67 дней температура составляла более 32 градусов.

Июль 2019 года стал самым жарким в Вашингтоне с 1955 года — среднемесячная температура составила 28 градусов. 

Специалисты всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что этот год может войти в пятерку самых теплых лет за все время систематических наблюдений.

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Автор: Виктория Разумовская
#лето #вашингтон #климат #жара

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