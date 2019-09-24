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 Янукович готовится к возвращению на Украину

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10:10   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Янукович готовится к возвращению на Украину

Янукович готовится к возвращению на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который временно находится в России, почти готов вернуться на родину, сообщил его адвокат Виталий Сердюк 24 сентября.

«Защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — сообщил он после судебного заседания.

Как сообщил Сердюк, его подзащитный потребовал привлечь к ответственности виновных в «потере» Крымского полуострова, а также в государственном перевороте и свержении власти. Адвокаты работают над этим.

Янукович готовится к возвращению на Украину

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Янукович готовится к возвращению на Украину

Во время государственного переворота на Украине в 2014 году Януковича силой отстранили от власти, тем самым нарушив Конституцию страны. Экс-президенту пришлось покинуть территорию государства. Только в 2016 году, после юридического лишения права на президентство, против него заочно возбудили уголовное дело о госизмене.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы, адвокаты подали апелляцию. Вместе с тем, орган полностью оправдал его по основному обвинению — потере Крыма. Судебный процесс длился более полутора лет. 23 сентября стартовало рассмотрение жалобы на приговор о госизмене в Апелляционном суде Киева.

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Автор: Анна Манц
#суд #украина #крым #янукович #госпереворот

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