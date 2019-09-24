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10:33   24 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

Украинские силовики во вторник рано утром обстреляли населенный пункт Чернухино, расположенный на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

По словам главы пресс-службы Народной Милиции ЛНР Якова Осадчего, Чернухино подверглось массированному обстрелу с подконтрольной Киеву стороны впервые с начала 2015 года.

«Сегодня в 5.00 боевики 59 отдельной механизированной бригады… с особой жестокостью обстреляли населенный пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-миллиметровой артиллерии», - сообщил Осадчий, подчеркнув, что обстрел целенаправленно был произведен в ранние часы, когда мирные жители спали в своих домах.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях в результате обстрелов уточняется.

Поселок городского типа Чернухино находится на границе самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Населенный пункт сильно пострадал в феврале 2015 года в ходе Дебальцевской операции, когда он оказался в эпицентре военных действий. Тогда население поселка было полностью эвакуировано, данных о том, сколько жителей вернулись и проживают там, в настоящее время нет.

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Автор: Александр Люблинский
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