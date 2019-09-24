Платформа фискальных данных «Такском» составила рейтинг самых популярных спиртных и безалкогольных напитков среди россиян в сентябре, сообщил телеканал RT.

Так, лидером среди алкоголя стало пиво, вопреки стереотипам. Далее идет вино, а водка расположилась на третьем месте. Также россияне чаще всего приобретали коньяк и сидр. Примечательно, что в сентябре прошлого года на последней позиции стояло шампанское.

Что касается безалкогольных напитков, то золото получила обычная вода. Серебро взяли соки, бронзу — квас. Топ-5 закрывают минералка и энергетические напитки.

Для составления рейтинга эксперты проанализировали свыше 15 миллиардов кассовых чеков.

19 сентября эксперты министерства здравоохранения рассказали о «безопасной» норме алкоголя, при которой существует незначительный риск для здоровья. Так, мужчины могут выпивать три стандартные порции в день, а женщины — две. За «стандарт» приняли десять грамм чистого алкоголя.

Однако чуть позже сообщение опровергла главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Ольга Драпкина, заявив, что безопасного количества алкоголя вовсе не существует. Организму больше пойдет на пользу отказ от спиртного, подчеркнула она.