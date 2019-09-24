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 Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее
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 Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее
9:59   24 Сентября 2019
Весь мир

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Пожар возник в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кенгидо. В результате пострадали 47 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое. Еще двое человек погибли. Об этом пишет агентство Ренхап.

Возгорание произошло в 9.00 (3.00 мск). Спасателям удалось его ликвидировать примерно через 50 минут. В этот момент в доме престарелых находились 132 постояльца. Людей срочно эвакуировали из здания.

У всех пострадавших отмечены признаки отравления продуктами горения.

По предварительным данным, пожар начался в бойлерной на четвертом этаже. Там же находятся палаты для интенсивной терапии и кабинеты физиотерапии. По факту произошедшего начато расследование.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #южная корея #общество

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