Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Пожар возник в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кенгидо. В результате пострадали 47 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое. Еще двое человек погибли. Об этом пишет агентство Ренхап.

Возгорание произошло в 9.00 (3.00 мск). Спасателям удалось его ликвидировать примерно через 50 минут. В этот момент в доме престарелых находились 132 постояльца. Людей срочно эвакуировали из здания.

У всех пострадавших отмечены признаки отравления продуктами горения.

По предварительным данным, пожар начался в бойлерной на четвертом этаже. Там же находятся палаты для интенсивной терапии и кабинеты физиотерапии. По факту произошедшего начато расследование.