Тигр напал на людей в Хабаровском крае, один человек погиб

Охотники в хабаровском крае случайно приблизились к тому месту, где тигр ел свою добычу и подверглись нападению хищника. В результате один человек погиб, а тигра пришлось застрелить.

Об инциденте во вторник вечером сообщает РИА Новости, приводя заявление гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

«Предварительно, что удалось установить группе по разрешению конфликтных ситуаций, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтоб посмотреть урожай кедрового ореха, и по стечению обстоятельств получилось так, что они пристали как раз к тому месту, где тигр сидел с добытой косулей», - рассказал журналистам Арамалиев.

Также эксперт добавил, что расстояние от тигра с его добычей до причаливших к покрытому высокой травой берегу не превышало 15 метров.

«Получается, они вышли как раз в то место, где тигр ел косулю. Что произошло, понять точно сложно - снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза. Тигр напал на ближайшего человека, а у второго был карабин, он застрелил зверя», - добавил Арамалиев.

К настоящему времени тигра уже доставили в Уссурийск, где будет проведено вскрытие. По результатам экспертизы будет установлена достоверная картина произошедшего. Но, по предварительной версии, имело место трагическое стечение обстоятельств.