Россиянка попала в ДТП в Таиланде

Туристка из России попала в аварию в подземном тоннеле на острове Пхукет в Таиланде. Пострадавшая оказалась жительницей Петербурга. Об этом пишет портал Pattaya Now.

По предварительным данным, 35-летняя женщина ехала на мотоцикле, превысила скорость и не справилась с управлением на повороте. Она врезалась в барьерные ограждения тоннеля.

У пострадавшей в нескольких местах пробита голова, сломаны таз, семь ребер и рука. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но не критическое.

Правоохранителям предстоит опросить россиянку о произошедшем. Также они должны будут изучить кадры с камер видеонаблюдения, проверить уровень алкоголя в крови женщины. После восстановления россиянке могут предъявить обвинения в безрассудном вождении, повреждении госсобственности, а также в езде на мотоцикле через подземный тоннель, что запрещено.