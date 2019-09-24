Посол США посетит заседание думской комиссии по вмешательству во внутренние дела России

Думская комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России решила пригласить американского посла Джона Хантсмана на заседание, сообщил глава органа Василий Пискарев 24 сентября.

«Вопросы у нас остались нерешенными. Те пояснения, которые он дал, нас не устраивают, мы хотим более детально обсудить, почему посольство [США] в день, когда происходят неразрешенные митинги и шествия, участвует своими публикациями», — пояснил он.

По словам парламентария, дипломат выразил готовность «прийти пообщаться» с членами комиссии.

Вместе с тем, депутаты намерены рассказать о фактах иностранного вмешательства парламентам других стран, а также межпарламентским структурам и учреждениям. Пискарев также напомнил о существовании резолюции ООН о невмешательстве, которую приняли еще в 1965 году.

«Давайте требовать от руководителей государств исполнения резолюций ООН, мне кажется, это абсолютно нормальный подход… Весь мир должен узнать о фактах вмешательства», — заявил он на заседании.

19 августа на внеочередном заседании думского совета создали комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, в частности в выборные мероприятия. Главой органа стал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также в комиссии задействованы 12 депутатов.

Комиссия Государственной думы, в частности, опирается на расследования «Федерального агентства новостей» по делу. Их провел член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при ГД и блогер Вадим Манукян.

Напомним, что незаконные митинги «оппозиции», которые захлестнули Москву с июля по август, были поддержаны иностранными СМИ, в частности немецкой радиостанцией Deutsche Welle, и посольством США в столице. Они распространяли данные о несанкционированных мероприятиях и, по сути, призывали людей к участию в них.

За организацией массовых беспорядков в столице стоят экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого количества недействительных голосов. Больше всего отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая была уличена в «фабриках» по подделке подписей. Более того, ее «поддержали» несуществующие и даже мертвые люди.