Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

 Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге назначен на 13 октября

Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге назначен на 13 октября

ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

 Янукович готовится к возвращению на Украину

Янукович готовится к возвращению на Украину
Минувшее лето стало одним из самых жарких в Вашингтоне за последние годы

Минувшее лето стало одним из самых жарких в Вашингтоне за последние годы

 Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее
Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

Посол Гвинеи заявил, что саммит РФ-Африка будет проходить каждые два года

 Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге назначен на 13 октября

Опрос о выборе площадки для храма в Екатеринбурге назначен на 13 октября

ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

 Янукович готовится к возвращению на Украину

Янукович готовится к возвращению на Украину
Минувшее лето стало одним из самых жарких в Вашингтоне за последние годы

Минувшее лето стало одним из самых жарких в Вашингтоне за последние годы

 Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее

Два человека погибли при пожаре в доме престарелых в Южной Корее
9:00   24 Сентября 2019
Россия

Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

Пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев нашелся. С ним все в порядке, заявил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. Об этом пишет РИА Новости.

«Таинственно исчезнувший накануне журналист Ura.ru Александр Поздеев нашелся. Сегодня он вернулся домой на своей машине Renault Logan. Он жив-здоров», — сказал Горелых. 

О пропаже журналиста стало известно накануне, 23 сентября. Мужчина выехал из своего дома в Екатеринбурге примерно в 14.00 (12.00 мск) на серебристой иномарке Renault Logan. Машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. 

В ближайшее время журналист приедет в полицию, чтобы объяснить, где он был все это время. Поисковые мероприятия полиция свернула, доследственная проверка прекращена. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #полиция #журналист #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...