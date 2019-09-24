Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

Пропавший журналист Ura.ru Александр Поздеев нашелся. С ним все в порядке, заявил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. Об этом пишет РИА Новости.

«Таинственно исчезнувший накануне журналист Ura.ru Александр Поздеев нашелся. Сегодня он вернулся домой на своей машине Renault Logan. Он жив-здоров», — сказал Горелых.

О пропаже журналиста стало известно накануне, 23 сентября. Мужчина выехал из своего дома в Екатеринбурге примерно в 14.00 (12.00 мск) на серебристой иномарке Renault Logan. Машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.

В ближайшее время журналист приедет в полицию, чтобы объяснить, где он был все это время. Поисковые мероприятия полиция свернула, доследственная проверка прекращена.