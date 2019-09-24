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8:40   24 Сентября 2019
Весь мир

Назарбаев заявил, что санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру

Назарбаев заявил, что санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что произвольное применение санкций отрицательно сказывается на жизни миллионов людей по всему миру. Речь об этом зашла на встрече спикеров парламентов евразийских стран.

«Произвольное применение санкций негативно влияет не только на страны, против которых они направлены, но и на все другие государства», — заявил Назарбаев. 

Накануне, 23 сентября, страны Межамериканского договора о взаимопомощи решили ввести ограничительные меры в отношении людей и компаний, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По их мнению, некоторые из них замешаны в коррупции.

Ранее, говоря об антироссийских санкциях, глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что санкции Евросоюза в отношении России пока не принесли желаемого результата, ЕС должен вести диалог с Москвой, но при этом не ослаблять давления на нее.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ес #санкции #назарбаев

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