Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

 Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа
Украинский политик рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Украинский политик рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

 Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского

Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского
Назарбаев заявил, что санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру

Назарбаев заявил, что санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру

 США и Япония завершили переговоры по торговому договору

США и Япония завершили переговоры по торговому договору
Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

Нашелся пропавший в Екатеринбурге журналист Ura.ru

 Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа
Украинский политик рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Украинский политик рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

 Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского

Актер «Квартала 95» рассказал об усталости Зеленского
Назарбаев заявил, что санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру

Назарбаев заявил, что санкции влияют на жизнь миллионов людей по всему миру

 США и Япония завершили переговоры по торговому договору

США и Япония завершили переговоры по торговому договору
8:19   24 Сентября 2019
Россия

Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тысяч жителей Москвы сделали прививки от гриппа в рамках программы вакцинации, которая стартовала 4 сентября. Об этом говорится на сайте мэра и правительства города.

Мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября. Как правило, они находятся рядом со станциями метро, в парках. В поликлиниках можно будет сделать прививку до 30 ноября. Также вакцинацию проводят во флагманских офисах.

На сегодняшний день в мобильные пункты обратились более 80 тысяч человек. Рядом со станциями Московского центрального кольца привились 63 тысячи человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тысяч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #прививки #грипп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...