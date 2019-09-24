Более 700 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

Более 700 тысяч жителей Москвы сделали прививки от гриппа в рамках программы вакцинации, которая стартовала 4 сентября. Об этом говорится на сайте мэра и правительства города.

Мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября. Как правило, они находятся рядом со станциями метро, в парках. В поликлиниках можно будет сделать прививку до 30 ноября. Также вакцинацию проводят во флагманских офисах.

На сегодняшний день в мобильные пункты обратились более 80 тысяч человек. Рядом со станциями Московского центрального кольца привились 63 тысячи человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тысяч.